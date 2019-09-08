Нальчик, , 21:13 — REGNUM На выборах в парламент Кабардино-Балкарии шестого созыва проголосовали по предварительным данным около 60% избирателей республики. Жители региона отдали свои голоса за 70 депутатов, которые в предстоящие пять лет будут представлять их в законодательном органе республики.

Напомним, выборы в парламент республики шестого созыва стартовали в единый день голосования 8 сентября на территории региона. Свои двери для избирателей открыли 355 избирательных участков.

Выборы в парламент КБР VI созыва проводятся по пропорциональной системе. В них принимали участие шесть партий: «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Зелёные», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

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