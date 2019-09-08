Москва, , 21:08 — REGNUM Методы избирательной борьбы КПРФ и ЛДПР устарели и потеряли эффективность и в перспективе лишь навредят обоим партиям. Такое мнение корреспондент ИА REGNUM 8 сентября высказал политолог Михаил Ковалёв.

«КПРФ как спящий Илья Муромец. Между выборами их не слышно и не видно, а потом они просыпаются за неделю до голосования и пытаются устраивать мелкие провокации. Пока сложно сказать — даст ли подобная тактика какой-то положительный эффект. Скорее — нет. А у ЛДПР в данном избирательном цикле есть преимущество, потому что у них свой губернатор в Хабаровском крае, где они вовсю использовали административный ресурс и «пылесосили» под себя голоса, не стесняясь в способах достижения результата. Думаю, их ещё не раз поймают за руку, и эти факты станут достоянием общественности», — отметил эксперт.

По его словам, партии должны меняться и соответствовать духу времени.

«Однако никаких подвижек в этом вопросе мы не видим. Избиратель становится другим, но партии и их лидеры как раз не меняются. Коммунисты и ЛДПР выглядят очень старомодно и архаично, в соцсетях у них нет современной пропаганды. Им — системной оппозиции — нечего предложить избирателям, городскому протесту, который всё больше прислушивается к лидерам несистемной оппозиции. Так долго продолжаться не может. Впереди выборы в Госдуму, если они ничего не поменяют, это будет окончательным приговором», — уверен Ковалёв.