Санкт-Петербург, , 21:09 — REGNUM Явка на экстерриториальных дачных участках в Псковской и Ленинградской областях на выборах губернатора Петербурга превысила 50%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Горизбиркоме Северной столицы.

Так, по данным на 18:00 мск, явка петербуржцев на избирательные участки в садоводствах Псковской области составила 50,41%. Явка в Ленинградской области на 18:00 мск составила 64,16%.

При этом явка в Петербурге на тот же час составила всего 23,69%.

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По словам курировавшего этот «эксперимент» члена ГИК Юрия Кузьмина, он доволен результатом. С ним согласилась и зампред Горизбиркома Алла Егорова.

«Легитимность и состоятельность данных выборов не подлежит сомнению, — сказала Егорова. — Традиция дачная в Петербурге — она живет».

Отметим, ранее Юрий Кузьмин заявлял, что, по мнению Горизбиркома, на экстерриториальных участках проголосуют примерно по сотне человек на каждом, то есть явка будет минимальной. Всего в Ленобласти открыли 52 участка в садоводствах, а на Псковщине — 15 участков.

«На самом деле мы не считаем, что там проголосуют тысячи — мы очень надеемся, что там проголосуют по сотне на каждом участке», — пояснял Кузьмин в июле.

Всего на эти два региона составили отдельные списки избирателей примерно в 20 тыс. человек, то есть, судя по явке, прогнозы Горизбиркома были крайне скромны.

Напомним, выборы в Петербурге завершились в 20:00 мск. Идет подсчет голосов.

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