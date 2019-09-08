Челябинск, , 21:05 — REGNUM В Челябинске представители некоторых кандидатов в депутаты вели себя агрессивно. Об этом заявил член рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан Геннадий Ямщиков, сообщает пресс-служба областной Общественной палаты.

А некоторые кандидаты показали, что слабо подкованы в юридическом плане. К такому выводу пришёл глава ОП Советского района города Игорь Воронов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября жители Челябинска выбирали районные советы депутатов. На 170 мест претендовали порядка 1000 кандидатов.

Кампания была жаркой. Теперь, после получения мандатов, депутаты райсоветов определятся, кого направить в городскую думу. Напомним, муниципальный представительный орган уже второй созыв подряд будет сформирован не напрямую. Такая практика была введена в 2014 году и не раз подвергалась критике.