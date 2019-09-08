Казань, , 20:59 — REGNUM В Татарии, где прошли парламентские выборы, названы итоги экзитпола. По партийным спискам лидирует «Единая Россия». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил на брифинге в Едином информационном центре Татарии заведующий кафедрой государственного и муниципального управления социологии Казанского национальный исследовательский технологический университет Андрей Тузиков.

По его словам, по партийным спискам на выборах в Татарии результаты экзитпола следующие: «Единую Россию» поддержали 69,9% опрошенных, КПРФ — 12,7%, ЛДПР — 4,7%, «Справедливую Россию» — 4,3%, «Коммунистов России» — 3,8%, российскую партию пенсионеров — 2,5%, «Партию роста» — 2,1%.

Андрей Тузиков также сообщил, что было опрошено 9 тыс. человек, в том числе 37% — в Казани, около 38% — в других городах, остальные — в сельской местности.

На вопрос о том, как часто результаты экзитполов не совпадают с результатами голосования, эксперт подчеркнул, что «каждый раз не совпадают»:

«Не надо воспринимать цифры как некую официальную информацию относительно итогов выборов. Это две большие разницы. Далеко не каждый человек может искренне ответить, за кого он проголосовал».

Напомним, в Татарии 8 сентября выбирали 100 депутатов Госсовета республики.