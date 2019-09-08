Великий Новгород, , 20:55 — REGNUM В Новгородской области довыборы депутата Государственной думы РФ по одномандатному округу №134 прошли при низкой явке: к 18:00 она составила 20,35%.

«На завершение выборов тенденция сохраняется — явка в Великом Новгороде — 15,62%. В Боровичах — 16,46%, в Чудово — 16,83%, в Малой Вишере — 17,2%. Глухой внутренний протест горожан», — отметил политтехнолог Михаил Шимановский на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборах в регионе к 18:00 ни в одном из муниципальных образований не достигла 50%. В отдалённом Мошенском районе она составила 49,03%, что также меньше, чем в прошлые годы.

На выборах в Госдуму в сентябре 2016 года явка в Новгородской области к 18:00 составила 34,73%, что было на 15% меньше, чем на парламентских выборах 2011 года. На выборах губернатора Новгородской области в сентябре 2017 года явка к 18:00 составила 24,79%, на выборах президента России — 52,53%. Даже на выборах в думу Великого Новгорода 10 сентября 2018 года явка по городу к 18:00 была выше — 20,39%.

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