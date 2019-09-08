Москва, , 20:51 — REGNUM О питании на борту самолета №1, которое предлагают российскому лидеру Владимиру Путину, рассказал бывший пилот первых лиц государства Владимир Федорушкин. Об этом он рассказал в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

По его словам, бортпроводникам передают «кремлевское питание» в специальных контейнерах, которые прибывают из «соответствующих мест».

«Они (бортпроводники) принимают это (контейнеры) на кухне, и уже в полете начинают готовить питание для Владимира Владимировича, — сказал Федорушкин. — Они вскрывают эти контейнеры, все это разогревается и попадает наверх».

Федорушкин уточнил, что кухня на самолете Ил-96 расположена на первом этаже, а российскому лидеру приносят покушать на второй.

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