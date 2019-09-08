Челябинск, , 20:50 — REGNUM В Челябинской области на выборах губернатора и органов местного самоуправления нет серьёзных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба областной Общественной палаты.

Всего на горячую линию поступило 35 звонков. По ним выезжали специальные мобильные группы. А на участках непосредственно дежурили более 3 тыс. общественных наблюдателей.

Некоторые жалобы подтвердились, но они носили единичный характер и касались в основном муниципальных выборов. Серьёзных нарушений нет.

«Выборы губернатора прошли без серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования», — отметил глава областной ОП Олег Дубровин.

Он добавил, что в этом есть в том числе большая заслуга системы общественных палат. Представители областной и муниципальных были активно задействованы в наблюдении за честностью и законностью голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 8 сентября выбирали губернатора. Также проходили местные выборы, в том числе в райсоветы депутатов Челябинска.