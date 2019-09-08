Санкт-Петербург, , 20:50 — REGNUM Горизбирком Петербурга зафиксировал только пять жалоб на губернаторские выборы в Северной столице 8 сентября, заявили в комиссии. Такой информацией поделился член ГИК Олег Зацепа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Каким образом удалось отделить нарушения на губернаторских и муниципальных выборах друг от друга, если они совмещены, Зацепа не уточнил.

По его словам, общее число нарушений составило 105 штук по состоянию на 18:00 мск. «Из них конкретно по выборам губернатора — всего пять», — сказал Зацепа.

Он добавил, что проверки сообщений о предполагаемых вбросах пачек бюллетеней пока не завершены. «Это может быть как недобросовестность со стороны кандидатов, так и совершенно злонамеренная попытка скомпрометировать комиссию», — полагает Зацепа.

Напомним, что избирательные участки на выборах губернатора Петербурга и муниципальных депутатов закрылись в 20:00 мск.

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