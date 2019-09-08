Москва, , 20:44 — REGNUM Несмотря на серьёзный нервозный фон, который пытались создать некоторые протестные группы, голосование в России 8 сентября проходило штатно, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«В каждом регионе были свои нюансы и особенности. Хабаровский край несколько выделился применением административного ресурса. Все прошло штатно, благодаря слаженности Центральной избирательной комиссии. Нарушения выявлялись в онлайн-режиме и разъяснительная работа велась на достаточно высоком уровне. Как результат, спокойное голосование, не везде ровное, но без эксцессов. Выборы можно считать состоявшимися», — сказал Мухин.

Как сообщало ИА REGNUM, Итоговая явка на электронном голосовании составила 92,3%. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.