Казань, , 20:43 — REGNUM Глава ЦИК Татарии Мидхат Шагиахметов на брифинге в Едином информационном центре республики оценил ход предвыборной кампании и сообщил о фейках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, предвыборная кампания «прошла организованно и спокойно». Говоря о дне голосования, он сообщил, что были «информационные вбросы, фейки, непроверенная информация».

«Всё тщательно проверяется, даётся правовая оценка», — сказал глава регионального ЦИК, не став вдаваться в детали.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Татарии прошли выборы Государственного совета республики шестого созыва. На 100 мест в депутатском корпусе претендуют более 400 человек. Выборы прошли по смешанной схеме.