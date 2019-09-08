Ставрополь, , 20:42 — REGNUM В выборах губернатора Ставропольского края приняли участие около 60% избирателей региона. Такие предварительные данные привел ЦИК субъекта по окончании дня выборов в 20:00.

В настоящее время все 1283 участковые избирательные комиссии закрыты. Члены избиркомов начали подсчет голосов избирателей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной избирательной комиссии. Самую высокую явку продемонстрировали в ходе сегодняшних выборов губернатора избиратели Александровского района — свыше 73,21%. Самый низкий интерес к выборам проявили в Георгиевском районе — около 30%.

Напомним, в 2014 году выборы губернатора Ставропольского края прошли при явке избирателей 47,88%.

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