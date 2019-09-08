Москва, , 20:47 — REGNUM В Мосгоризбиркоме сгенерировали ключ для подсчёта результатов первого в России электронного голосования. Об этом 8 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Отметим, что цифровой ключ для дешифровки результатов экспериментального электронного голосования на выборах в Мосгордуму был сгенерирован 6 сентября на конференции в гостинице «Украина». Тогда же он был разделён на семь частей, каждая из которых была запечатана в конверт и передана хранителю.

«Мы закончили процедуру сборки ключа, сейчас он направляется в систему, чтобы запустить процедуру дешифровки», — объявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

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