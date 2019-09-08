Липецк, , 20:36 — REGNUM В Липецкой области в 20:00 завершили работу 893 избирательных участка. Комиссии приступили к подсчёту голосов.

По данным на 18:00, явка избирателей на выборах главы администрации Липецкой области составила 40,39%. В Добровском, Елецком и Измалковском районах этот показатель превысил 60%.

Последние выборы главы Липецкой области прошли 14 сентября 2014 года. Явка на них составила почти 43%.

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