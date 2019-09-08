Казань, , 20:34 — REGNUM В Татарии, где прошли выборы депутатов различных уровней, а ключевым стало голосование за депутатов Государственного собрания шестого созыва, закрыты все избирательные участки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время в республике идёт подсчёт голосов, отданных за тех или иных кандидатов. Кроме того, в ближайшее время будут оглашены результаты экзит-полла.

Жители Татарии выбирали депутатов Госсовета: на 100 мест в депутатском корпусе претендуют более 400 человек. Выборы шли по смешанной схеме.

Как сообщало ИА REGNUM, на 18:00 явка на выборах в Госсовет Татарии составила 58,1%, на участки пришли 1,708 млн избирателей. Напомним, на предыдущих выборах парламента, которые прошли в 2014 году, к 18:00 часам проголосовало 67,61% избирателей. В целом в 2014 году явка составила 80,81%.