Москва, , 20:28 — REGNUM Заявление грузинской певицы Нино Катамадзе в эфире украинского ТВ о любви к российским поклонникам прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков напомнил, что ранее певица Катамадзе вообще оправдывалась за свои выступления в РФ, которую считает врагом и терпеть не может.

Напомним, 8 сентября грузинская певица Нино Катамадзе в эфире украинского телеканала «1+1» заявила, что она «любит своих слушателей, которые живут в России».

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