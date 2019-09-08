Москва, , 20:40 — REGNUM В столичном районе Восточное Дегунино результаты голосования на выборах в Мосгордуму, полученные с помощью комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) пересчитают вручную. Соответствующее решение было принято в Московской городской избирательной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов, что таким образом будет осуществляться проверка того, не было ли допущено нарушения при подсчете голосов электронной аппаратурой. Район, в котором будет проведена данная процедура, был отобран в ходе жеребьёвки.

Ручной пересчёт данных с КОИБов будет проведён не на каждом избирательном участке, а лишь на трёх, которые выбрали в Мосгоризбиркоме. Если результаты, полученные с использованием КОИБ, и результаты, полученные в ходе ручного пересчета, разойдутся на 1%, то пересчёт данных с КОИБов будет проведён на всех участках Восточного Дегунино.

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