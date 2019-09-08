Оренбург, , 20:29 — REGNUM В Оренбургской области идет подсчёт голосов на выборах губернатора. По состоянию на 22:15 местного времени (20:15 мск) обработано 70 протоколов избирательных комиссий их 19 муниципальных образований, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя облизбиркома Павел Хомцов.

Согласно предварительным данным, предоставленным 19 муниципальными образованиями, явка составила 43,6%, а среди кандидатов лидирует врио губернатора Денис Паслер — 71,28%. За ним следует Максим Амелин (20,32%), Анатолий Кобзев (2,92%), Константин Горчев (2,51). Замыкает список Сергей Яцына (1,71%).

Напомним, в Оренбуржье 8 сентября прошли выборы губернатора. Работало 1706 избирательных участков и более 15 членов избирательных комиссий. Контроль осуществляли около 1 тысячи наблюдателей. В облизбиркоме отметили, что выборы прошли спокойно.