Йошкар-Ола, , 20:22 — REGNUM В Марий Эл, где 8 сентября выбирали депутатов Государственного собрания, закрыты все 520 и один временный участок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По последним данным, к 18:00 явка в республике на выборах в парламент составила более 29%. В целом активность снизилась: на выборах в Госсобрание Марий Эл в 2014 году на участки пришли 35,16% избирателей. За два часа до завершения выборов ЦИК Марий Эл зарегистрировал 21 жалобу.

Всего в этом году включены в списки избирателей 539 422 человек.

Напомним, пять лет назад в республике в список было внесено 553 211 избирателей. Тогда явка на выборах в региональный парламент составила 41,67%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл 8 сентября выбирали 52 депутатов Государственного собрания, в том числе 13 парламентариев изберут по республиканскому избирательному округу, 39 — одномандатным избирательным округам. В этом году отменена общереспубликанская часть списка кандидатов, и он будет состоять только из региональных групп. Всего работал 521 участок.