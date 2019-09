Ереван, , 20:21 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил удовлетворенность в связи с обменом заключенных между Россией и Украиной.

«Рады узнать об обмене заключенными между Россией и Украиной. Надеемся, что договоренности, достигнутые на самом высоком уровне, принесут прорыв и прочный мир», — написал Пашинян в Twitter.

В другом посту армянский премьер отметил, что альтернативы восстановлению тесных и братских отношений между двумя народами нет.

Армения готова поддержать любую российско-украинскую двустороннюю инициативу.

There is no alternative for restoration of close and brotherly relations between two nations and #Armenia is ready to support any Russian-Ukrainian bilateral initiative.

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) September 8, 2019

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Украина провели обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди переданных Украине — 24 моряка и режиссер Олег Сенцов. В свою очередь, в Россию были переданы журналист Кирилл Вышинский и военный из ДНР Владимир Цемах.