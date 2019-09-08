Сухум, , 20:16 — REGNUM В 20:00 8 сентября завершился второй тур президентских выборов в Абхазии, сообщает РИА Новости.

Всего на территории республики работали 152 участка. Также были открыты избирательные участки в Москве и Черкесске.

Во втором туре приняли участие действующий глава государства Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии Алхас Квициния.

Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против. Порог явки составляет 25%.