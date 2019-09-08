Уфа, , 20:11 — REGNUM Один из восьми кандидатов на пост главы Башкирии Радий Хабиров, который также является врио главы региона, заявил, что в случае своего избрания объявит новый состав правительства 19 сентября. Он уточнил, что в основном вся команда останется прежней.

«Руководители в массе своей остаются работать на местах. В целом та команда, с которой мы пришли, работоспособна», — цитирует кандидата «Коммерсантъ-Уфа».

Он добавил, что показатель явки более 60% его порадовал, и такой уровень активности избирателей говорит о некотором «авансе» от жителей республики.

«Будем стараться», — заявил Хабиров.

Как сообщало ИА REGNUM, за час до закрытия избирательных участков явка на выборах главы Башкирии в республике составила 65,4%, в ряде районов показатель превысил 90%.