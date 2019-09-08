Черкесск, , 20:10 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в 20:00 закрыты все избирательные участки на территории республики. Члены избирательных комиссий начали подсчет голосов на выборах в парламент республики.

По предварительным данным, в выборах депутатов Народного собрания региона приняли участие свыше 65% избирателей. Всего в списках зарегистрированных избирателей состоят на день выборов более 294 тысяч человек.

Жители КЧР голосовали за депутатов парламента шестого созыва. Всего в ходе сегодняшних выборов предстоит избрать 50 депутатов. В регионе выборы проходят по партийным спискам. В них принимали участие шесть партий: «Гражданская платформа», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России» и «Справедливая Россия». Общее число зарегистрированных кандидатов от партий составило 270.