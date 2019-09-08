Вашингтон, , 20:10 — REGNUM Обмен удерживаемыми лицами между Российской Федерацией и Украиной приветствуют в госдепартаменте США. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ведомства.

«США приветствуют новость (об освобождении удерживаемых лиц), — говорится в сообщении. — … Мы призываем Россию немедленно освободить всех других украинцев».

Как передавало ИА REGNUM, обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября 2019 года.

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