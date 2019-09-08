Псков, , 20:10 — REGNUM В Псковской области сегодня, 8 сентября, в 20:00 завершилось голосование в десяти районах на 114 избирательных участках. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в шести районах области выбирали глав районов, в Пскове — депутата Псковского областного собрания по округу №2 и депутата Псковской городской думы по округу №13. Также состоялись выборы в органы местного самоуправления.

Кроме того, в Псковской области впервые были открыты 15 экстерриториальных участков, на которых шло голосование по выборам губернатора Санкт-Петербурга.

Читайте также: Явка на выборах главы Петербурга на псковских дачных участках превысила 51%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оперативно подвести результаты выборов поможет технология QR-кодирования, благодаря которой данные протоколов будут заноситься в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы». В Пскове на всех 14 избирательных участках использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Читайте ранее в этом сюжете: Довыборы депутатов в Пскове оказались интересны только 15% избирателей