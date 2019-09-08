Волгоград, 8 сентября 2019, 20:10 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин подвёл предварительные итоги единого дня голосования. Электоральная активность в 2019 году немного выше этого показателя пятилетней давности: на 18:00 проголосовало 33,98% избирателей, тогда как в 2014 году явка составила 31,75%. Окончательные данные озвучат после подсчёта голосов.
Напомним, на территории Волгоградской области работали 1 494 избирательных участка, на выборах губернатора зарегистрировано 1 842 087 человек. В 2014 году главу региона избирали 1 938 006 чел.