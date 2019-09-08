В Московской области завершилось голосование на выборах в советы депутатов городских округов. 8 сентября 2019 года избиратели 31 муниципалитета выбирали 584 депутата из 2,5 тыс. кандидатов.

Красногорск, , 20:07 — REGNUM По предварительным данным, выборы прошли без эксцессов. Ранее председатель МособлизибиркомаИлья Березкин заявил о шести нарушениях, по которым шли разбирательства, но подчеркнул, что официальных жалоб по ним оформлено не было. Первые случаи связаны с ошибками избирателей. Например, один избиратель пришёл на участок в Подмосковье с намерением проголосовать на выборах депутатов в столичную Мосгордуму. Также известно о попытке жителя проголосовать в Красногорске, где на данный момент не проводятся выборы в местный парламент.

Еще два эпизода были связаны с сообщениями о якобы имевшими место выбросами бюллетеней в Сергиевом Посаде и в Орехово-Зуеве. Позднее Илья Березкин сообщил, что по данным случаям оформлены жалобы. По его словам, подозрения на вбросы на участках в Сергиевом Посаде не подтвердились, однако на столе у председателя обнаружили пачку бумагу, похожих на бланки для голосования, поэтому после окончания голосования и подсчета голосов будет проведена дополнительная проверка. Также в Мособлизбиркоме не подтверждают подозрения о вбросах на участках в Орехово-Зуеве, хотя ситуацию и называют спорной. Утверждается, что хотя видеокамеры не зафиксировали эпизодов с подлогом, но ящики для голосования были опечатаны.

На 17.00 на избирательные участки Московской области пришли 353 тыс. человек, что составляет 17,31% от общего числа избирателей. К 19.00, по данным «РИАМО», свой голос за выбранных кандидатов отдали 400 тыс. человек — это почти 20% избирателей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 8 сентября 2019 года в 31 муниципалитете Подмосковье прошли выборы в советы депутатов городских округов. Избирательные участки были открыты с 8.00 до 20.00. На 584 депутатских мандата претендуют 2,5 тыс. кандидатов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Московской области на выборах депутатов проголосовали 17,32% избирателей