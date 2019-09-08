Севастополь, , 20:07 — REGNUM В Севастополе закрыли 180 избирательных участков в 20:00 по местному времени. По данным ЦИК РФ, на выборах проголосовало более 25% избирателей.

И.о. губернатора города Михаил Развожаев не голосовал из-за того, что не успел прописаться в городе. На избирательном участке, расположенном в Политехническом лицее, вспыхнул небольшой пожар, который быстро потушили, однако, здание осталось обесточенным. КОИБы работали от источника бесперебойного электропитания. А в селе Широкое голосование проводилось одновременно с массовой диспансеризацией граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлый состав городского парламента был избран 14 сентября 2014 года, в тот день на выборы пришли — 48,49% избирателей.