Севастополь, 8 сентября 2019, 20:05 — REGNUM Экс-депутата Законодательного собрания Севастополя Вячеслава Горелова обвинили в оказании давления на участковую избирательную комиссию.
По словам председателя городской комиссии Сергея Даниленко, речь идёт о Вячеславе Горелове.
Как сообщало ИА REGNUM, и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев не голосовал на выборах депутатов Законодательного собрания из-за того, что не успел прописаться в городе-герое. По данным на 15.00, на выборы пришло 20,6% горожан.
Подробнее: И.о. губернатора Севастополя не голосовал из-за отсутствия прописки