Севастополь, , 20:05 — REGNUM Экс-депутата Законодательного собрания Севастополя Вячеслава Горелова обвинили в оказании давления на участковую избирательную комиссию.

«Включение на одном из избирательных участков дополнительно в список избирателей гражданина, зарегистрированного на территории города по месту пребывания и имеющего регистрацию по месту жительства в другом субъекте РФ, было ошибочным. Его принятие обусловлено необходимостью снижения напряжённости и предупреждения дальнейшей эскалации конфликта в связи с публичным статусом лица и оказываемым на участковую избирательную комиссию давлением, и не может повлиять в целом на действительность голосования на данном избирательном участке», — отметили в пресс-службе Горизбиркома.

По словам председателя городской комиссии Сергея Даниленко, речь идёт о Вячеславе Горелове.

Как сообщало ИА REGNUM, и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев не голосовал на выборах депутатов Законодательного собрания из-за того, что не успел прописаться в городе-герое. По данным на 15.00, на выборы пришло 20,6% горожан.

Подробнее: И.о. губернатора Севастополя не голосовал из-за отсутствия прописки