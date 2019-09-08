Великий Новгород, , 20:03 — REGNUM В Новгородской области сегодня, 8 сентября, в 20:00 завершилось голосование в 492 помещениях на 539 избирательных участках. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в регионе проводилось 20 избирательных кампаний, в том числе дополнительные выборы депутата Государственной думы РФ по Новгородскому одномандатному округу №134.

Жители Батецкого, Шимского, Солецкого и части Новгородского района выбирали депутата Новгородской областной думы по одномандатному округу №1. Выборы в органы местного самоуправления также прошли в девяти районах области (Батецком, Боровичском, Крестецком, Маловишерском, Марёвском, Мошенском, Новгородском, Окуловском и Поддорском районах).

В Великом Новгороде 42 из 92 стационарных избирательных участков оборудованы электронными комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на остальных участках в регионе будет применяться технология изготовления протоколов об итогах голосования с QR-кодом, что должно ускорить подведение итогов голосования и ввод данных протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) об итогах голосования в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы».