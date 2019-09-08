Магас, , 19:56 — REGNUM В Ингушетии на выборы муниципальных депутатов пришли более 55% избирателей, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в выборах на дату 8 сентября 2019 года.

Такая явка считается высокой, отметили в ЦИК по региону. При этом выборы проходят в спокойной обстановке, без эксцессов, сообщили представители избиркома.

Напомним, сегодня в Ингушетии избирают представителей в органы самоуправления в ряде муниципальных образований республики. Всего открыты для избирателей 127 избирательных участков. Жителям региона предстоит выбрать 456 депутата из 824 зарегистрированных кандидатов.

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