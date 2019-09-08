Новосибирск, , 19:50 — REGNUM В Новосибирске продолжается обработка протоколов с избирательных участков на выборах мэра города. По предварительным данным на настоящее время 23:30 (время местное) действующий мэр Анатолий Локоть (КПРФ) получил 51,78% голосов избирателей, директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение) — 16,44%, помощник депутата Госдумы Евгений Лебедев (ЛДПР) — 11,10%, депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус (партия «Российский общенародный союз») — 7,42%, временно неработающий, бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина») — 6, 71%. Остальные кандидаты набрали пока менее 1% голосов избирателей.

Подсчёт голосов продолжается. По данным избиркома, явка на этих выборах составила 20,55%. Окончательные итоги комиссия подведет в понедельник, 9 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 сентября, в Новосибирске выбирали мэра города. В бюллетенях значились имена 15 кандидатов. По данным на 19:30 (время местное) явка избирателей составила 227 239 человек или 19,13%. Она оказалась ниже явки на выборах новосибирского градоначальника в 2014 году — 28,69%.

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