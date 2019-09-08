Оренбург, , 19:52 — REGNUM Избирательная кампания по выборам губернатора Оренбургской области прошла спокойно, мило и пасторально. Такую характеристику в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM дала политконсультант Алёна Август.

«Кампания в Оренбургской области прошла довольно спокойно в отличие от других регионов, где мы видели какие-то протесты, митинги, выступления, какую-то такую войнушку. Вот в Оренбургской области все как-то так мило, пасторально… И не сказать, что была какая-то огромная война. Может, потому что действительно люди ждали смены власти, потому что не было сильных кандидатов — оппонентов врио главы региона», — сказала эксперт.

Алена Август считает, что врио губернатора Денис Паслер одержит победу и, скорее всего, с хорошим отрывом от оппонентов. По словам политконсультанта, такой вывод можно сделать из-за отсутствия ярких протестных акций и запуска полезных социальных проектов.

«Видимо удалось человеку настроить население доброжелательно по отношению к себе. Очень много социальных проектов запустилось, полезных с точки зрения медицины, общественных коммуникаций, работы власти и населения. Это очень важная вещь, которая помогает. Это то, о чем мы — поликонсультанты часто говорим — «Люди! Надо разговаривать!». Чтобы понять друг друга, надо начать говорить. В Оренбургской области врио губернатора начал говорить. Мы, наверное, увидим позитивный результат этих разговоров, этих коммуникаций», — считает эксперт.

Напомним, 8 сентября в Оренбургской области прошли губернаторские выборы. На пост главы региона претендуют пять человек: временно исполняющий обязанности главы Денис Паслер (от партии «Единая Россия»), Максим Амелин (КПРФ), Анатолий Кобзев («Коммунистическая партия социальной справедливости») и Константин Горячев («Демократическая партия России»), председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Сергей Яцына.