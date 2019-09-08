Уфа, , 19:48 — REGNUM На выборах главы Башкирии к 20:00 по местному времени явка избирателей составила 65,4%. При этом время работы участков увеличено с 7:00 по местному времени до 21:00.

Только в Уфе на избирательные участки пришли 59,55% жителей города, имеющих право голоса.

Всего в республике на избирательные участки пришли 1,992 млн жителей республики. Средняя явка в городах республики составила 57,76%, в районах региона — 71,6%. Максимальная явка в городских округах наблюдается в Кумертау — 70,94% и в Сибае — 73,64%.

На прошлых выборах главы республики в 2014 году итоговой показатель активности избирателей составил 74,89%.

Как сообщало ИА REGNUM, более 3,4 тысяч избирательных участков в Башкирии закрылись в 21:00 по местному времени. Время голосования в целом было увеличено на два часа с учетом открытия участков в 7:00. В единый день голосования на территории региона проходили 818 избирательных кампаний.