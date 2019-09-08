Брянск, , 20:02 — REGNUM Избирательные участки в Брянской области завершили свою работу в 20:00 8 сентября. Сотрудники комиссий пересчитают неиспользованные бюллетени, погасят их и приступят к подсчёту голосов, отданных за кандидатов. Как сообщал корреспондент ИА REGNUM, по данным на 18:00 проголосовали 43,65% избирателей.

Жители области выбирали депутатов Брянской областной думы седьмого созыва, четырёх городских Советов, в том числе Брянска, представителей 26 районных Советов и более 200 Советов сельских поселений. По результатам избирательных кампаний в регионе будет замещено 2840 депутатских мандатов.

В регионе работали 1 088 избирательных участков. В списках на выборах депутатов облдумы зарегистрировано 988 899 человек.