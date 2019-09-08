Казань, , 19:42 — REGNUM Политолог Марат Баширов, который находится в Татарии и наблюдает за депутатскими выборами, уверен, что явка в регионах показана достаточная, чтобы «признать выборы абсолютно легитимные». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил на брифинге в Едином информационном центре республики.

Оценивая ход выборов, политолог сообщил, что «первое, что на себя обращает внимание — спокойная обстановка». Также он выделил высокий уровень организации голосования «с точки зрения навигации». По словам Марата Баширова, на избирательных участках «нет пафоса», когда, например, «баянами завлекают».

«Явка достаточная, чтобы признать выборы абсолютно легитимные. И они прошли в прозрачной атмосфере», — считает политолог.

Он также подчеркнул, что парламентские выборы в Татарии интересны с точки зрения того, как «можно будет спрогнозировать выборы в Госдуму».

Как сообщало ИА REGNUM, на 18:00 явка на выборах в Госсовет Татарии составила 58,1%. Лидером среди муниципалитетов является Аластовский район, где за два часа до закрытия участков проголосовало 92,17% избирателей. В 2014 году, когда в Татарии избирался Государственный совет пятого созыва, явка составила за два часа до закрытия участков 67,61%.