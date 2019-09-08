Брянск, , 19:40 — REGNUM За два часа до закрытия участков в Брянской области на выборах депутатов региональной думы по предварительным данным проголосовало 40,79% избирателей. Результат сопоставим с 2014 годом — тогда на 18:00 своё волеизъявление высказали 42,67% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В избирательных кампаниях по всей области задействованы более 10 тысяч членов участковых и территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также представители кандидатов и избирательных объединений с правом совещательного голоса.

Избирательные участки закончат свою работу в 20:00.