Элиста, , 20:04 — REGNUM Голосование на выборах главы Республики Калмыкия, а также депутатов городского собрания Элисты завершилось в 20:00 8 сентября. Все избирательные участки закрылись, сообщает ИА REGNUM.

Избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. По данным на 18:00 на выборах в республике проголосовали 55,7%. По данным избиркома, голосование проходило спокойно.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 сентября, в регионе состоялось голосование на выборах главы республики. Жителям региона предлагалось сделать выбор из пяти кандидатур. Сегодня же жители Элисты выбирали депутатов городского собрания. На 24 места в горсобрании претендуют 132 кандидата. Последние данные по явке избирком публиковал на 15:00 — 30,21% голосов.