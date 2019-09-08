Москва, , 19:37 — REGNUM Московский избирательный участок №1538 будет взят под контроль МГИК. Такое предположение, как передает корреспондент ИА REGNUM, 8 сентября сделал глава общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, комментируя информацию о возможном вбросе бюллетеней на этом участке.

Как отметил глава штаба, его коллеги направились на участок №1538, так как наблюдатели уверяли, что там имел место вброс.

«Комиссия приняла решение, что вброса не было, — сказал Венедиктов. — Штаб заседал и принял решение — шестью голосами против четырёх — обратиться в МГИК с целью поставить под контроль этот участок. Туда сейчас отправился представитель Московской городской избирательной комиссии. Эта урна, где якобы был вброс, будет вывалена отдельно и, прежде всего, посмотрят все ли бюллетени установленного образца. И дальше, после пересчета (как мне объяснили во МГИК), если бюллетеней будет больше, чем было выдано, весь участок будет аннулирован».