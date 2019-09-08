Москва, , 19:39 — REGNUM Иностранные наблюдатели проявили большой интерес к эксперименту по проведению электронного голосования на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Их всех интересовало электронное голосование. Специалисты им по полочкам разложили весь процесс электронного голосования. Они отмечали, что у них пока до такого уровня техника не дошла», — рассказал Горбунов.

Также он отметил, что наблюдатель из Италии, который регулярно приезжает наблюдать за процессом выборов в России, отметил, что в техническом плане избирательная кампания в Москве сделала шаг в перёд по сравнению с прошлогодними выборами мэра столицы.

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