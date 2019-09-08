Ростов-на-Дону, , 20:03 — REGNUM В Ростовской области в 20:00 (время московское) завершили свою работу все 297 избирательных участков. Комиссии приступают к подсчёту голосов. ИА REGNUM напоминает, что явка на 18:00 составила 19,33% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Дону жители Азова, Батайска и Таганрога формировали новый состав городских дум. Ещё в 14 муниципалитетах прошли дополнительные выборы в местные парламенты.

По результатам голосования на Дону планируется распределить 97 депутатских мандатов. На места в парламентах различного уровня претендуют более 400 кандидатов.

В целом выборы в Ростовской области прошли в спокойной обстановке, заявлял ранее председатель регионального Законодательного собрания АлександрИщенко. По его словам, о серьёзных нарушений в течение дня не сообщалось.

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