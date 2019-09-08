Симферополь, , 20:04 — REGNUM В Республике Крым завершилась процедура голосования, избирательные участки должны быть закрыты в 20:00 8 сентября.

Всего в городе работал 1201 участок, 38 из них были расположены в местах временного пребывания избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии РФ, на 18:00 явка на выборах в Крыму составила 28,03%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Евпатории здания администрации города и местного отделения партии «Единая Россия» облили краской и исписали нецензурными выражениями. Однако позже глава крымского Избиркома Михаил Малышев сообщил, что на полуострове не было никаких нарушений, которые каким-либо образом могли повлиять на итоги голосования.

Об этом: Евпаторийский горсовет и отделение «ЕР» облили краской и исписали бранью