Казань, 8 сентября 2019, 19:31 — REGNUM В Татарии на выборах в Государственный совет республики явка на 18:00 превысила 58%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Единого информационного центра республики.
Лидером среди муниципалитетов является Аластовский район, где к 18:00 проголосовало 92,17% избирателей. В целом по республике явка составила 58,1%.
Отметим, что к 18:00 в 2014 году, когда в Татарии избирался Государственный совет пятого созыва, явка составила 67,61%.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Татарии выбирают депутатов Госсовета: на 100 мест претендуют более 400 человек.