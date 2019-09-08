Казань, , 19:31 — REGNUM В Татарии на выборах в Государственный совет республики явка на 18:00 превысила 58%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Единого информационного центра республики.

Лидером среди муниципалитетов является Аластовский район, где к 18:00 проголосовало 92,17% избирателей. В целом по республике явка составила 58,1%.

Отметим, что к 18:00 в 2014 году, когда в Татарии избирался Государственный совет пятого созыва, явка составила 67,61%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Татарии выбирают депутатов Госсовета: на 100 мест претендуют более 400 человек.