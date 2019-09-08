Ставрополь, , 19:30 — REGNUM Явка на выборах губернатора Ставропольского края составила 55,18% Такие данные приводит на 18:00 глава избирательной комиссии региона Евгений Демьянов. Это значительно больше, чем на то же время на предыдущих выборах в 2014 году, когда число отдавших свои голоса за нового руководителя Ставрополья составляло 38%.

До закрытия избирательных участков остается полчаса. Очевидно, что показатели явки еще возрастут. Но уже можно сделать вывод, что жители Ставропольского края проявили большую активность на выборах губернатора Ставрополья.

Напомним, в 2014 году в предыдущих выборах главы края участвовало около 47,88% избирателей.

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