Челябинск, , 19:27 — REGNUM Явка на выборы губернатора Челябинской области говорит о революции надежд. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Ширинкин.

Эксперт отметил, что сравнивать Челябинскую область по явке с Башкирией совершенно нелепо, так как это совсем разные социально-политические системы. Гораздо релевантнее сравнение со Свердловской областью, где в 2017 году на выборы губернатора пришли 37,3% избирателей. Кроме того, с Зауральем и Оренбуржьем явка примерно одинакова, и если для них это странно мало, то для Челябинской области — много.

Также Ширинкин обратил внимание на разные условия выборов губернатора в 2014 и 2019 годах. Пять лет назад были доллар по 35 рублей, нефть по 120 долларов и социально-экономическое благополучие граждан.

«И то, что нынешняя (явка на выборы — ИА REGNUM) оказывается ещё и выше, о чём-то нам должно говорить», — отмечает эксперт.

Обратил он внимание и ещё на один фактор. Помимо роста политической конфронтации и падения качества жизни в Челябинской области отмечается серьёзнейший рост разочарования граждан во власти вообще. Это он связал с «блистательной внутренней политикой» команды бывшего губернатора — Бориса Дубровского.

«В таких условиях я лично ожидал бы явку на уровне 25−30%, и то, что мы видим сегодня, нельзя интерпретировать иначе, нежели революцию надежд южноуральцев, связанную с дебютом нового лидера региона», — заметил эксперт.

Также он добавил, что в нескольких муниципалитетах явка осталась на уровне 2014 года или даже оказалась ниже. Среди таких он назвал закрытые муниципальные образования, южный куст и Магнитогорск.

«Кому-то о чём-то это, наверное, тоже должно сказать», — считает эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября жители Челябинской области выбирали губернатора. На этот пост претендовали депутат думы Челябинска Константин Нациевский (КПРФ), депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), бывший омбудсмен, а теперь индивидуальный предприниматель Алексей Севастьянов, директор ООО «Агентство спортивного менеджмента» Сергей Смышляев, а также врио губернатора Алексей Текслер.