Пенза, , 19:25 — REGNUM В выборах депутатов гордумы Пензы приняли участие 25,9% от общего числа внесенных в списки избирателей. Всего за городских депутатов проголосовали более 104 тыс. жителей областного центра.

Во всех избирательных кампаниях на территории региона приняли участие 38,7% граждан, в пункты для голосования пришли более 400 тыс. человек, сообщает PenzaInform.

В ходе выборов депутатов пензенской гордумы VI созыва к указанному часу явка составила 19,47%, максимальный показатель фиксировался в округе №13 — 27,15%.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в единый день голосования проходит 298 избирательных кампаний. Досрочно на выборах в гордуму Пензы проголосовали около 14,6 тыс. человек, что составляет примерно 3,6% от общего числа избирателей и соответствует показателю пятилетней давности.