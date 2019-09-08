Ростов-на-Дону, , 19:25 — REGNUM Выборы в Ростовской области проходят в спокойной обстановке. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. По его словам, серьёзных нарушений пока не выявлено.

«Насколько мне известно, таких жалоб не поступало. Существуют, конечно, споры и недопонимание между членами участковых комиссий, наблюдателями. Но это обычный рабочий процесс», — цитирует спикера донского парламента «Комсомольская правда».

При этом предвыборную кампанию Ищенко охарактеризовал как «очень жесткую», выходящую «за границы дозволенного и за границы тех политических традиций Ростовской области, которые предполагают конкурентную политическую борьбу, открытую дискуссию».

ИА REGNUM напоминает, что явка на 18:00 составила 19,33%. Жители Азова, Батайска и Таганрога голосуют за новые составы городским дум. В ряде муниципалитетов также проходят дополнительные выборы в местные парламенты.

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