Москва, , 19:22 — REGNUM Более 10 тысяч избирателей «взяли» электронные бюллетени. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 8 сентября на брифинге руководитель общественного штаба наблюдателей на выборах в Мосгордуму Алексей Венедиктов.

«По «электронке» тех, кто «взял» бюллетени (то есть явка), мы уже зашли за 10 тысяч. Это больше 90% явки. Проголосовавших 9 тысяч 300. То есть 85%», — сказал Венедиктов.

Венедиктов отметил, что остался час и «мы ждем хакнут нас или нет».

Как сообщало ИА REGNUM, всего зарегистрировались для электронного эксперимента немногим более 11,2 тыс. человек.