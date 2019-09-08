Москва, , 19:32 — REGNUM На выборах в Московскую городскую думу 8 сентября не зафиксировано серьёзных нарушений. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Серьёзных нарушений нет. В одном участке два прилипших бюллетеня было. Нарушений общественного порядка — нам сигналов не поступало. По линии правоохранительных органов сообщений о правонарушениях не поступало», — сообщил председатель Мосгоризбиркома.

Также Горбунов напомнил, что утром на одном из избирательных участков один из избирателей нанёс травму члену УИК. По словам руководителя Мосгоризбиркома данный гражданин совершает подобное правонарушение не впервые.

«У этого товарища видимо система, на прошлые выборы он пытался прокусить руку члену избирательной комиссии. А так все в штатном режиме», — заявил Горбунов.

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