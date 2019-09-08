Москва, , 19:22 — REGNUM Компании Google и Facebook, которым ранее были направлены рекомендации исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в день тишины (7 сентября), допустили открытое нарушение избирательного законодательства Российской Федерации. Об этом 8 сентября сообщила член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Людмила Бокова в интервью ТАСС.

«В этом году (компаниями Google и Facebook) просто открытое нарушение (законодательства)», — сказала сенатор.

Бокова добавила, что в ближайшее время на одном из заседаний комиссии Совета Федерации будут обсуждаться установленные факты нарушений российского избирательного законодательства компаниями Google и Facebook.

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8 сентября в Роскомнадзоре сообщили ИА REGNUM, что в ходе мониторинга СМИ были установлены факты распространения политрекламы на видеохостинге Youtube, в поисковой системе Google и в соцсети Facebook в единый день голосования.

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